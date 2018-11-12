برلماني لبناني: الدولة المدنية تظل الحل للمشكلة السياسية التي نعاني منها

قال فريد البستاني، عضو مجلس النواب اللبناني، إن الدولة المدنية تظل هي الحل المشكلة السياسية التي تعاني منها لبنان.

وأضاف البستاني، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء السبت، أن «اليوم يتضح حجم المشكلة السياسية التي نعاني منها والتي قد تتحول مع اعتذار الرئيس المكلف إلى مشكلة نظام ينبغي تداركها سريعا، والذهاب إلى استشارات جديدة وتسمية رئيس مكلف بتفاهم كل الكتل، لتشكيل حكومة بمعايير الكفاءة بعيدا عن الشروط من هنا وهناك».

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.