دياب عن أزمته مع نصر محروس: قال لي مش عاوز منك حاجة أنا مش هقدر أمنعك

أعرب الفنان دياب، عن امتنانه بمساحة التسامح المحبة التي يتسم بها المنتج نصر محروس، لافتًا إلى أن الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة بمثابة «عتاب أحبة»، وفقًا لوصفه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه لم يتحدث عن الأزمة فور حدوثها احترامًا للمنتج الذي له «أيدٍ بيضاء عليه»، قائلًا إنه طرح الأزمة بشكل علني بعد 3 سنوات في مداخلة مع «أديب».

وأشاد باللقاء الذي جمعه بالمنتج بحضور الفنان تامر حسني، متابعًا: «كتر خير تامر وكتر خير أستاذ نصر، قال لي مش عاوز منك حاجة اشتغل وغني زي ما أنت عاوز، أنا مش هقدر أمنعك».

وذكر أنه من المقرر أن يطلق العديد من الأغاني «السينجل» خلال الفترة المقبلة، ليعيد التواصل مع جمهوره بعد فترة انقطاع؛ بسبب جائحة كورونا، مؤكدًا أنه لم يمتنع عن العمل خلال تلك الفترة.

وعن مشاركته بمسلسل «نسل الأغراب»، أعرب عن امتنانه بالمشاركة في العمل مع الفنانين أحمد السقا أمير كرارة وإدوارد، معقبًا: «كاست عظيم، لكن في المنتصف البوصلة حدث بها شيء».

وأشار إلى أنه لا يخاف من المشاركة بالأعمال الفنية أو يعاني مشكلة من حفظ الدور المخصص له، مضيفًا: «أنا تربية جوامع متعود على الحفظ، الدور كان يحتاج النقل بين الوجه الطيب والوجه الشرس؛ لأنه خصم قوي وشريف».

وأكد أن مشاركته بالأعمال الفنية لا تستهدف المنافسة مع الغير وإنما تحقيق السعادة الشخصية، لافتًا إلى أنه «يتعامل مع السكريبت الجديد كتعامل الطالب المحب للدراسة لكتاب الوزارة».