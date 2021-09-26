أمطار غزيرة تضرب جنوب شرق الهند

تعرض ساحل جنوب شرق الهند اليوم الأحد لهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة، في الوقت الذي تتوجه فيه عاصفة استوائية فوق خليج البنجال إلى البر، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من هبوب إعصار أخر على المنطقة ما خلف دمارا.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية على تويتر إن مجموعات السحب لامست المنطقتين الساحليتين أوديشا وأندرا براديش، ما يشير إلى أن إعصار جولاب قد بدأ الوصول لليابسة .



وقالت هيئة الارصاد إن من المتوقع أن يعبر إعصار جولاب سواحل ولايتي أوديشا واندرا براديش نحو منتصف الليل (1930 بتوقيت جرينتش) وتصاحبه رياح تسير بسرعة تصل إلى 95 كيلومترا في الساعة.



وقالت الهيئة إن من المتوقع أن يكون هطول الأمطار شديدا للغاية.



وقال براديف جينا رئيس قسم إدارة الكوارث في ولاية أوديشا إنه تم إجراء عمليات إجلاء للمواطنين في سبع مناطق، كما تم حشد فرق الانقاذ والاغاثة.



وجرى نقل الآلاف من المواطنين إلى ملاجئ وأماكن أمنة أخرى، في حين طٌلب من الآخرين تجنب الانهار والقنوات المائية والبقاء في المنزل.



وتتخذ إدارات المناطق في ولاية اندرا براديش إجراءات مماثلة.



وقال رئيس القوة الوطنية للإغاثة من الكوراث ساتيا برادهان إن أفراد فرق الإنقاذ لعمليات الإغاثة من الكوراث قد تم نشرها في أنحاء المنطقة.



وغالبا ما تتكون الأعاصير فوق خليج البنجال بين نيسان/ أبريل وتشرين ثان/ نوفمبر، حيث تجلب دمارا وفيضانات لمناطق السواحل الهندية.



وكان إعصار ياس الأشد قوة قد ضرب المنطقة في أيار/ مايو الماضي.



وكان أسوأ إعصار في المنطقة على الإطلاق قد ضرب أوديشا في عام 1999، وخلف وراءه 10 آلاف قتيل و15 مليون مشرد.