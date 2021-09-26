انطلاق فعاليات احتفالات اليوم العالمي للسياحة في سيوة بمطروح

أعلن عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، انطلاق فعاليات احتفالات واحة سيوة بيوم السياحة العالمي، تزامنا مع مستهل موسم السياحي الشتوي.



وأشار عبد الغني إلى التعاون والتكامل بين كافة الجهات نظمت رئاسة مركز ومدينة ومكتب التنشيط السياحي بسيوة، والإدارة التعليمية، وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، حيث تم تنظيم رحلة لـ40 من أطفال الواحة، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية، كفعالية أولى فى برنامج الاحتفالات، لإلقاء الضوء على المعالم الأثرية والسياحية بالواحة، وتراثها وعادات وتقاليد أهلها.



وقال محمود الدميري، مدير مكتب التنشيط السياحي بسيوة، إننا نحرص على إبراز مقومات السياحة وموروثات الواحة، وزيارة معبد وحي آمون والتعرف على تاريخ هذا المعلم المهم، حيث قصة جيش قمبيز الفارسي وهلاكه في رمال الصحراء عام ٥٢٥ ق.م، وزيارة الإسكندر المقدوني لسيوة عام ٣٣١ ق.م.



وجرت زيارة عين جوبا، وبحيرات الملح، ومنطقة فطناس التي تعد من أجمل مناطق مشاهدة الغروب، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم في إبراز جمال واحتهم في يوم السياحة العالمي، كما قامت الفتيات بارتداء الأزياء التراثية في رسالة للعالم عن جمال تراث الواحة.



وتم عمل مسابقات في المعلومات السياحية، وتوزيع الجوائز على الأطفال المشاركين، والكتيبات لزيادة الوعى السياحي، مقدمين الشكر للسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولوزارة السياحة على دعمهم المستمر لأطفال سيوة، ومشاركتهم فى مثل هذه الفعاليات.