قال الفنان دياب، إن هناك فرقًا كبيرًا بين الأغاني الشعبية والمهرجانات، موضحًا أن المهرجانات نوع موسيقى طرأ على المجتمع المصري في الـ15 عامًا الأخيرة ولا ينتمي للأغنية الشعبية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، أن الأغنية الشعبية بدأت منذ أيام الفنانين محمد قنديل ومحمد رشدي والعزبي، ثم خرج منهم عدوية وحكيم، والآن بهاء سلطان ومصطفى حجاج ومحمود الليثي.

وأشار إلى أن المغني الشعبي يجب أن يغني بصورة جيدة للغاية وأن يكون صوته منضبطًا ويملأ كل حواس المستمعين، قائلًا إن مغني المهرجانات ليس شرطًا أن يمتلك أذنًا موسيقية.

وعن قرار منع الفلاشة في الحفلات، علق: «الفلاشة بتخلي المج يغني، وفي أغلب تلك الحفلات الناس عاوزة تتبسط وتهيص وتسمع دوشة»، مؤكدًا أن الجمهور يستطيع التمييز ما بين الجودة الجيدة والرديئة.

ولفت إلى أنه شارك في حفلات في الساحل باستخدام «الفلاشة» لأن بعض الأماكن غير مجهزة لدخول الفرقة، مشيرًا إلى أنه قرر عدم المشاركة بحفلات يستخدم فيها الفلاشة هذا العام – بالرغم من احتياجه للعمل - احترامًا للجمهور.