نظمت محافظ سوهاج، اليوم الأحد، جولة ميدانية لـ45 شابا وفتاة من أبناء المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز المنشاة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وحزب الشعب الجمهوري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء.

وتضمنت الجولة قيام وفد الشباب بزيارة لمشروعات قرية الزوك الغربية حيث تفقدوا إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وأعمال إنشاء مركز الشباب، ومدرسة الزوك الغربية، ثم زاروا عدد من مشروعات قرية أولاد سلامة، كما تفقدوا مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي، وأعمال مشروع صرف صحي أولاد سلامة حيث تفقدوا إنشاء محطة الرفع، ومشروع توسعة مدرسة أولاد سلامة للتعليم الأساسي.

واستمع الشباب إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.