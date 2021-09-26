وزير الإعلام اليمني يستنكر إصدار الحوثيين قرارات تعسفية بحق النساء

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إصدار مليشيا الحوثي قرارات تعسفية بحق النساء في عدد من مديريات محافظة صنعاء.

وأوضح الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن مليشيا الحوثي أصدرت توجيهات بمنع النساء من اقتناء الهاتف المحمول، وأدوات ومساحيق التجميل والزينة في الأعراس، أو ركوب السيارة دون محرم، وفرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال على كل من يثبت مخالفته، ومنع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية بحجة استغلالهن جنسيا. ‏

وأشار إلى أن هذه البنود تذكر بالأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، في مناطق تواجدها، من مصادرة الحريات الشخصية والتدخل في خصوصيات الناس، وفرض أحكامها المتطرفة على المجتمع بالقوة، مضيفا أن هذه الممارسات امتداد للاستهداف الممنهج الذي تتعرض له النساء اليمنيات على يد مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ‏

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة بإدانة الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق المرأة اليمنية، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.