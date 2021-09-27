أحزاب معارضة موريتانية تدعو للاستماع لمطالب الشعب بسبب تدهور الأحوال المعيشية

طالبت أحزاب معارضة موريتانية اليوم الأحد الحكومة إلى الاستماع لصيحات ومطالب المواطنين الغاضبين جراء تدهور أحوالهم المعيشية .



وقالت أحزاب "التكتل" وقوى التقدم و"التناوب الديمقراطي" في بيان مشترك، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تشهد تدهورا مضطردا منذ أسابيع مما أثر على الظروف المعيشية لجميع فئات الشعب خصوصا في الأوساط الفقيرة في داخل البلاد.



وأوضحت الاحزاب أن أسعار المواد الأساسية في تصاعد جنوني لم تعد معه في متناول المواطنين من ذوي الدخل المحدود ومن الطبقات الوسطى.

وربطت الاحزاب بين الاوضاع المعيشية المتدهورة للسكان وأحداث مدينة " أركيز" التي أسفرت عن اعتقال نحو مائتي شخص من الشبان الذين شاركوا في احتجاجات تطالب بتوفير الخدمات الاساسية تخللتها أعمال شغب وتخريب لبعض المراكز الحكومية في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم جنوب العاصمة نواكشوط .

وقالت إن "أحداث اركيز الأخيرة المأساوية ليست إلا تجسيدا صارخا لهذه الأوضاع الصعبة والمقلقة" .



وعبرت عن إدانتها الشديدة لأعمال التخريب التي تفتح المجال للشغب والفوضى وتدهور الأمن ودعت لاحترام حق المواطن في الاحتجاج ضد الفساد وسوء تسيير الممتلكات العامة؛ وحثت السلطة على الاستماع لمعاناة المواطنين وللاحتقان الاجتماعي السائد.

وفي موضوع ذي صلة أحالت قوات الأمن في مدينة "اركيز" نحو خمسين معتقلا على خلفية الاحتجاجات إلى النيابة في عاصمة المحافظة بتهم منها " التظاهر غير المرخص" والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ورفع شعارات تقوض الدولة وسلطتها وتحث على التخريب.