ولية عهد بلجيكا تنضم للجيش

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من المقرر أن تؤدي ولية العهد البلجيكية الأميرة إليزابيث القسم للانضمام للجيش اليوم الثلاثاء، لتحذو حذو أسلافها من الذكور، وذلك وفقا لما أعلنه القصر الملكي البلجيكي.

وتعد الأميرة إليزابيث أول وريثة للعرش، بعد تغيير الدستور في تسعينيات القرن الماضي مما أتاح تولى النساء للعرش.

وكتب القصر الملكي أنه خلال الـ170 عاما الماضية، انضم خمسة من وارثي العرش للجيش، قبل أن يصبحوا ملوكا.

ويشار إلى أن آخر ولي عهد انضم للجيش كان والد إليزابيث، الملك فيليب، حيث أدى القسم في سبتمبر 1980.

وأوضح القصر أن الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا سوف يحضران مراسم أداء القسم في المدرسة العسكرية الملكية في بروكسل.