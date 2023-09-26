العجز التجاري مع الصين مازال يتصدر اهتمامات الاتحاد الأوروبي

قال فالديس دومبروفسكيس المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يرغب في استمرار ملف عجز الميزان التجاري مع الصين على رأس اهتماماته.

وقال دومبروفسكيس في ختام زيارته للصين التي استمرت عدة أيام إنه من الطبيعي ألا تحقق توازنا تجاريا مع كل دولة من دول العالم، مضيفا "ولكن عندما يتضخم العجز في السنوات الأخيرة يصبح من الواضح أهمية البحث عن أسباب ذلك وما يجب عمله لمعالجته".

وبحسب المفوض الأوروبية وصل عجز الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين إلى حوالي 400 مليار يورو (423 مليار دولار) لصالح الأخيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 4ر1 مليار نسمة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مازال سوقا مهمة للصادرات الصينية. ورغم ذلك تشعر الشركات الأوروبية في الصين بالقلق وعدم اليقين بشأن التشريعات هناك، مثل قوانين مكافحة التجسس على سبيل المثال والتي يتم تفسيرها غالبا بطريق غير واضحة. ويشعر دومبروفسكيس بضرورة تحلى الصين بقدر أكبر من الشفافية في هذه المجالات.

وقال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبي لا ينظر إلى العجز التجاري كمشكلة في حد ذاتها، لكن في حالة الصين هناك أسباب عديدة لهذه الحالة، ومنها القيود على الدخول إلى السوق الصينية.

وبحسب المفوض الأوروبي فإن الاتحاد الأوروبي مفتوح أمام الشركات والسلع الصينية بدرجة أكبر من انفتاح السوق الصينية أمام الشركات والمنتجات الأوروبية.