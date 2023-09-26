مهاجم دورتموند على رادار ريال مدريد

دخل يوسوفا موكوكو، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، دائرة اهتمامات ريال مدريد للتعاقد معه الفترة المقبلة لتعويض النقص الحاد الذي يعاني منه الميرنجي في مركز الهجوم بعد رحيل كريم بنزيما وكثرة الإصابات التي يتعرض لها فينيسيوس جونيور.

وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، يراقب ريال مدريد يوسوفا موكوكو، نجم بوروسيا دورتموند، من أجل ضمه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضحت الصحيفة أن الصفقة من الممكن أن تحسم لريال مدريد في يناير المقبل، بمقابل يتراوح من 30 إلى 40 مليون يورو.

أشارت "بيلد" إلى دخول موكوكو اهتمامات عدة أندية على رأسها ليفربول، وتشيلسي، ويوفنتوس، وبرشلونة، ويرفض الريال فكرة الدخول في مزاد من أجل حسم الصفقة.

أتمت الصحيفة الألمانية الشهيرة بالتأكيد على أن موكوكو أحد البدائل المطروحة على طاولة الرئيس فلورنتينو بيريز، لكن الأخير لم يتخذ القرار النهائي بشأن ضم مهاجم جديد في 2024.