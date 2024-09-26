فرنسا تقترح وقفا لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن خطة مشتركة مع الولايات المتحدة، تنص على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ستُقدم "في القريب العاجل".

وقال بارو في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فجر الخميس إن "الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة. نحن في مرحلة ما بعد التصعيد".

وأضاف: "الحرب ليست حتمية. من الممكن بالفعل إيجاد حل دبلوماسي. في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأمريكيين في الأيام الأخيرة على برنامج لوقف إطلاق النار مؤقت لمدة 21 يوما للسماح بالمفاوضات"، مشيرا إلى أن الخطة ستُعلن "في القريب العاجل".

وأكد بارو: "نحن نعول على قبول الطرفين بها دون تأخير"، مشددا على أنه من الممكن العثور على مسار دبلوماسي للخروج من النزاع.

وقال الوزير الفرنسي إن "التوترات بين حزب الله وإسرائيل قد تتسرب إلى المنطقة وتؤدي إلى صراع عام. ستكون العواقب غير قابلة للتقدير".

وأضاف نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، بعد دقائق من ذلك: "نحن نعمل مع دول أخرى على اقتراح نأمل أن يؤدي إلى الهدوء ويمكن من المناقشات حول حل دبلوماسي"، ودعا وود مجلس الأمن إلى دعم هذه الجهود الدبلوماسية في الأيام القادمة.

كما أعرب وود عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن مئات المدنيين اللبنانيين قتلوا في الأيام الأخيرة، بينما كرر أيضا موقف واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله.