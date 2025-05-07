مدبولي عن محفظة مصر مع البنك الأوروبي: ليست قروضا للدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعتبر من أكبر الدول الشريكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعتبر أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن البنك شريك في مشروعات التنمية وتمويلها في مصر، لافتًا إلى أن مصر الدولة الأولى في الشراكة مع البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.

ولفت إلى أن مصر ثالث دولة كحجم شراكة وتمويل من البنك على المستوى العام بعد تركيا وأوكرانيا.

ونوه بأن محفظة مصر مع البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، موضحًا أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص.

وتابع: «ليست الدولة هي التي تحصل على هذه القروض ولكن مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو ويتاح لها هذا التمويل الميسر، والدولة تساعد في هذا الأمر».

وشدد على أهمية هذا الأمر في تمكين القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة بدءًا بموضوعات الطاقة والصناعة والبنية الأساسية وغيرها من المشروعات الخدمية التي يمولها البنك.

وأفاد بأن رئيسة البنك أكدت خلال لقائها معه باستمرار البنك في التمويلات لمصر وتحديدًا للقطاع الخاص، مشددا على أن 98% من التمويل في 2025 ذهب للقطاع للخاص.