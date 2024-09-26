الأهلي يشارك في اجتماعات «فيفا» استعدادا لبطولة إنتركونتيننتال

شارك النادي الأهلي في اجتماعات «فيفا» التي جرت ظهر اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، بخصوص الاستعداد لبطولة إنتركونتيننتال.

الأهلي يواجه نظيره العين الإماراتي يوم 29 من أكتوبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان على رأس المشاركين خالد مرتجي أمين صندوق النادي، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وهاني حسام مدير إدارة الرحلات والسفر، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مسئول رعاية الملابس بقطاع الكرة، أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على هامش بطولة كأس السوبر الإفريقي.