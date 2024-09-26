وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة وجود صف ثانٍ وثالث من كوادر المحليات بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الخميس، مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب والخطة التدريبية السنوية للمحليات التي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وكذا أعمال التطوير والهيكلة ورفع الكفاءة التدريبية والإدارية للمركز وملفات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

واستعرض "عوض"، خلال الاجتماع، الموقف الجاري للتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين لتقديم بعض الاستشارات التدريبية والفنية لمركز سقارة، وكذا تنظيم بعض الاختبارات للمتقدمين لمسابقات اختيار القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وكذا الدورات التدريبية لسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين، وبعض رؤساء الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظات، بالإضافة إلى برنامج "نواة التغيير" لتدريب بعض شباب المحليات لتأهليهم وتدريبيهم كوادر وقيادات محلية وخلق صف ثاني بالمحليات.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، والتي تتضمن عدد 156 دورة تدريبية، منهم 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدربًا بمتوسط 160 متدربًا أسبوعيًا.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية.



وأكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به مركز سقارة الذي يعتبر الذراع التدريبي للوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وشددت على حرصها بوجود صف ثانٍ وثالث من كوادر المحلية بالمحافظات والوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية، وتلبية احتياجات الادارة المحلية في أي مواقع قيادية ووظيفية، مشيرة إلى أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة لكافة المتدربين بالمحافظات في جميع المحافظات وكل الدرجات الوظيفية والخبرات العملية للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التدريبية التي تتمتع بها الأكاديمية الوطنية فيما يخص تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة للتدريب لأداء المهام المطلوبة منه للعاملين بالإدارة المحلية بصورة احترافية وأكثر كفاءة.