انطلق منذ قليل، حفل السوبرانو العالمية فاطمة سعيد، في قصر عابدين، أحد أبرز المعالم التاريخية بمصر، بقيادة المايسترو نادر عباسي، احتفالا باليوم العالمي للسياحة.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات العامة، في مقدمتهم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق، وأميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق، والسياسي أحمد حسن سعيد، والنائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وسامح شكري وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قد حرص مؤخرا على دعوة السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد، لتكريمها من وزارة الثقافة، والاحتفاء بحصولها على "جائزة الثقافة الأوروبية لعام 2024"، والتي تسلمتها خلال حفل توزيع "جوائز الثقافة الأوروبية من الدرجة الأولى"، والذي أُقيم على "مسرح أوركسترا لوكسمبورج"، لتكريم أبرز الوجوه الفنية والغنائية في الساحة العالمية.