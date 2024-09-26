ضمن برامج وزارة الثقافة، وفي إطار أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، في الحادية عشرة صباح الأحد المقبل، انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، في دورته الثالثة عشرة، بعنوان "مستقبل تأهيل ذوي الإعاقة.. رؤية ثقافية" وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى الاثنين 30 سبتمبر.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد حسن غانم، والأمين العام للمؤتمر، الدكتورة هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، ويشهد الحفل الكلمات الافتتاحية، معرض نتاج الورش الفنية والحرفية، وآخر للكتاب يضم أحدث إصدارات الهيئة، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي بعنوان "ثقافة التمكين".

كما يتضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة كورال روض الفرج للموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم مجموعة من الرموز الرائدة في هذا المجال من أبرزهم الدكتورة سهير عبد الحفيظ، عضو اتحاد كتاب مصر، الكاتبة عزة عبد الباري، الكاتب والإذاعي رضا عبد السلام، إيناس الجبالي، بطلة رياضة رفع الأثقال، الفنانة التشكيلية أميرة الشامي، الفنان الدكتور طارق صبحي، بالإضافة إلى تكريم اسم الراحل حازم الحسيني كأحد رائدي مجال رياضة المعاقين.

ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات البحثية، يقدمها الدكتور وليد نادي، مسئول الخطط والبرامج بالإدارة العامة للتمكين الثقافي، ويدير الجلسة البحثية الأولى الدكتور سلامة منصور، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ويناقش خلالها عدة محاور، الأول بعنوان "دور الممارس العام في الخدمة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدمج للأشخاص وذوي الإعاقة"، لإسراء محمد عبد الرحيم، باحث دكتوراه بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط.

ويأتي الثاني بعنوان "دور وسائل الإعلام في إشباع رغبات واحتياجات ذوي الإعاقة من البرامج الهادفة"، للدكتورة داليا الجنزوري، أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنصورة.

أما المحور الثالث يحمل عنوان "المنظومة الوقائية للتعامل مع الإعاقة العقلية" تناقشه الدكتورة زكية عبد القادر خليل، أستاذ ورئيس قسم مجالات الخدمة الاجتماعية السابق بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.



أما الجلسة البحثية الثانية، يديرها الدكتور خالد النجار، أستاذ علم نفس الطفل بجامعة القاهرة، وتشهد مناقشة برنامج إرشادي لتحسين استراتيجيات المواجهة لدى عينة من الأطفال ضحايا سلوك التنمر من ذوي الإعاقة السمعية، للدكتور سامي عبد السلام، دكتوراه الصحة النفسية بكلية التربية جامعة بنها.

بجانب مناقشة دراسة ميدانية على عينة من خريجي مدارس التربية الخاصة، بعنوان "دور مدارس التربية الخاصة في تحقيق التأهيل الاجتماعي لطلابها ذوي الإعاقة وبناء ثقتهم بالمجتمع المحلي، يقدمها الدكتور وليد عبد الحليم، رئيس قسم بالتربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وتعقد الجلسة البحثية الثالثة في اليوم الثاني من المؤتمر، يديرها الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وتتضمن خمسة محاور، الأول بعنوان "التمكين التكنولوجي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم"، تناقشه الدكتور زينب محمود، أستاذ التربية الخاصة والصحة النفسية كلية التربية جامعة طنطا.

يأتي المحور الثاني بعنوان "التكنولوجيا المساعدة كمدخل لتحدي صعوبات التعلم"، يناقشه الدكتور عصمت خورشيد، مدرس مساعد بقسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة طنطا.

ويأتي الثالث بعنوان "تجربة المستخدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمواقع الإلكترونية للجامعات المصرية"، تناقشه الباحثة نورهان فتح الله، ماجستير في تقنية المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا.

ويحمل المحور الرابع عنوان "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودورها في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة"، تناقشه الدكتورة ولاء عباس، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، فيما يتناول المحور الخامس موضوع "التحول الرقمي لتحقيق التنمية المهنية المستدامة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة"، ويناقشه الدكتور ياسر خليل، أستاذ بكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي ومدير الأكاديمية المهنية المعلمين فرع البحر الأحمر.

كما تشهد الجلسة مائدة مستديرة بعنوان "رؤى وتجارب" يديرها الدكتور عمر الشوربجي، أستاذ الدراسات الطبية بجامعة عين شمس، وتتضمن ثلاثة موضوعات الأول "المعيشة المستقلة"، يقدمه المهندس أحمد ممدوح الكومي، استشاري شئون الإعاقة والعيش المستقل، والثاني بعنوان "عطاء" والدمج البصري، يقدمه الدكتور فيليب ماهر، أما الأخير بعنوان "تجربتي مع ضعف السمع"، يقدمه رامز عباس.

المؤتمر تقيمه الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة د.ابتهال العسلي.

وتختتم فعالياته بإعلان التوصيات في الجلسة الختامية، يديرها الدكتور أحمد آدم، رئيس اتحاد رياضات ذي الشلل الدماغي، ويقدمها مصطفى عبد الحليم، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر.