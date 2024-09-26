 ضبطه في وضع مخل مع شقيقته.. حبس متهم بقتل حداد في منطقة أوسيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبطه في وضع مخل مع شقيقته.. حبس متهم بقتل حداد في منطقة أوسيم

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 12:08 م

أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس متهم بقتل حداد بمنطقة أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتوصلت التحريات في الواقعة إلى أن المجني عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية مع شقيقة المتهم، وأن المتهم ضبط المجني عليه في وضع مخل مع شقيقته فقام بقتله باستخدام قطعة حديدية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل حداد في منطقة أوسيم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين مقتل حداد نتيجة التعدي عليه بقطعة حديدية على يد شاب بعد ضبطه في وضع مخل مع شقيقته، ونقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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