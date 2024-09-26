 منع المصورين والصحفيين من تغطية تدريبات الأهلي قبل السوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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منع المصورين والصحفيين من تغطية تدريبات الأهلي قبل السوبر الإفريقي

الرياض - علي البحيري
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 9:29 م

منعت اللجنة المنظمة المحلية المصورين والصحفيين من تغطية تدريبات الأهلي مساء اليوم الخميس بإستاد الملز في الرياض قبل ساعات من خوض كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك .

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في التاسعة مساء الجمعة بملعب المملكة أرينا في الرياض في كأس السوبر الإفريقي .

وتفاجأ الصحفيين والمصورين من منعهم لدخول ملعب الملز لتغطية تدريب الأهلي الرئيسي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.

وتدخل مسؤولي الكاف لمحاولة حل الأزمة ودخول الصحفيين والمصورين للاستاد لتغطية التدريبات لكن دون جدوي لينصرف الجميع دون تغطية التدريب مع وجود استياء كبير من الكاف مع اعتذارهم للسادة الصحفيين والمصورين .

على الجانب الآخر ، تم السماح للمصورين والصحفيين لدخول ملعب نادي الشباب لتغطية تدريب الزمالك  الأخير استعدادا للسوبر الإفريقي.


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