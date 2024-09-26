أحمد مجاهد يعلن نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة

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أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة السابق، نيته الترشح لانتخابات الاتحاد المقبلة.

من المقرر أن يعلن اتحاد الكرة موعد الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس الإدارة قبل 31 أكتوبر المقبل حسب اللائحة.

وكتب أحمد مجاهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «توكلت على الله بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين.. وقد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب».

وسبق لأحمد مجاهد العمل عضوًا في مجلس إداراة اتحاد الكرة سابقًا، وتولى إدارة الجبلاية رئيسًا للجنة الثلاثية التي حددها فيفا في وقت سابق.