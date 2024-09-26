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أعداد جريدة الشروق
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8 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
وكالات
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 10:38 ص

استُشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال المتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ356.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت مصادر طبية، بانتشال 5 شهداء بينهم طفلان، وعدد من المصابين، في قصف صاروخي استهدف منزلًا لعائلة المطري في منطقة الضابطة الجمركية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فارس في منطقة حي الأمل غرب خان يونس، وسط أعمال تجريف، وقصف مدفعي لليوم الثاني شرق بلدة الفخاري.

واستُشهدت سيدتان عقب قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم جباليا شمال القطاع، وآخر بالمخيم الجديد في النصيرات، فيما أصيب آخرون بجروح.

وقام الاحتلال بعمليات نسف لمنازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنا مع قصف الطيران الحربي منزلين بالحي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,495 مواطنا، وإصابة 96,006 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.


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