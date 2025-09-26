عماد العادلي يناقش العقول المستعارة في الرواق الفلسفي بمكتبة مصر الجديدة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة غدا السبت، "الرواق الفلسفي" الشهري، والذي يحاضر فيه الكاتب عماد العادلي، ويأتي الرواق هذا الشهر تحت شعار "عقولنا المستعارة"، وستتم خلاله مناقشة كتاب "السطحيون.. ماذا يفعل الإنترنت بأدمغتنا؟" للصحفي الأمريكي نيكولاس كار، الصادر عام 2010 عن دار دبليو دبليو نورتون وشركاه، وهذا في الساعة الخامسة والنصف مساء.

يأتي اللقاء بمشاركة عدد من المهتمين بالفلسفة، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة، وأوضح العادلي أن الهدف من الرواق الفلسفي لا يقتصر على استعراض تاريخ الفلسفة، بل يمتد إلى تعريف الجمهور بأسس التفكير الفلسفي، وربط الفلسفة بقضايا الحياة المعاصرة.

ويتناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية، منها: تطور الوسائط المعرفية من الشفاهية حتى الذكاء الاصطناعي، أثر التقنيات الحديثة على ثقافة التشظي وضعف التركيز، الانتقال من المعرفة إلى المعلومة، المرونة العصبية وتكيف الدماغ مع البلادة المعرفية، من جهاز "الميمكس" إلى محركات البحث، تأثير الإنترنت على الانتباه والذاكرة العاملة (Google Effect)، العلاقة بين الاقتصاد الرقمي وحوافز السطحية، العواقب الثقافية والتعليمية لهذا التحول، مقترحات للتوازن وسبل مواجهة السطحية.



ويعد هذا اللقاء فرصة لمناقشة التأثيرات العميقة للتكنولوجيا والإنترنت على عقولنا وثقافتنا، وكيف يمكن التعامل معها بوعي نقدي وفلسفي.