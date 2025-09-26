جوارديولا يكشف موقف عمر مرموش وهالاند من مواجهة بيرنلي

أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تفاؤله الكبير بشأن وضع فريقه هذا الموسم، مؤكدًا أن الثنائي المصاب عمر مرموش ورايان شرقي سيعودان للمشاركة قريبًا، رغم الشكوك المحيطة بمدة غيابهما.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز: " عمر مرموش ورايان شرقي سيعودان، أعلم أن لا أحد يصدقني، لكنني متفائل للغاية ومليء بالإيجابية تجاه ما سيحدث هذا الموسم"

ويأتي هذا التصريح بعد الجدل الذي أثير حول إصابة اللاعب عمر مرموش، الذي تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد جوارديولا غياب مرموش وشرقي عن المباراة المقبلة، موضحًا أن مشاركة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لا تزال محل شك، حيث قال: "مرموش لن يشارك، وكذلك ريان شرقي، ومشاركة كوفاسيتش محتملة".

في المقابل، أعلن المدرب الإسباني جاهزية المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند للمشاركة، وهو ما يعد دفعة قوية للفريق، في ظل الغيابات.

كما أثنى جوارديولا على الأداء والحالة الذهنية لفيل فودين، قائلاً: "فودين يريد لعب كل مباراة لأنه سعيد، نريده أن يستمتع بكرة القدم، وحالته البدنية مذهلة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل بيرنلي المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، في بداية موسم شهد نتائج متذبذبة لحامل اللقب.