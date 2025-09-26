شهد معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافي الإسباني)، مساء أمس الخميس، احتفالية ثقافية كبرى بمناسبة اليوم الأوروبي للغات في مصر في دورته الثانية، والتي أقيمت تحت رعاية وفد الاتحاد الأوروبي في مصر واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية الوطنية في مصر (EUNIC).

"شارك والعب واكسب"، ثلاث كلمات لخصت تفاصيل اليوم، حيث تحولت حديقة المعهد إلى ما يشبه قارة مصغرة، حيث استضافت الفعالية 16 نموذجا محاكيا للدول الأوروبية المشاركة، لتُقدم للجمهور المصري تجربة غنية ومباشرة في التعدد اللغوي والثقافي.

رحلة نحو الثقافة والجوائز

تميزت الفعالية بتنظيم شيق ومبتكر شجّع الزوار على الانغماس التام في الأجواء الثقافية المختلفة. فبمجرد وصول المشارك، يتسلم "بطاقة" تحمل في خلفيتها أربع دوائر فارغة. كانت مهمة الزائر هي التجول بين نماذج الدول، والمشاركة في الأنشطة التفاعلية والألعاب التي تقدمها كل دولة. عند إكمال نشاط أو لعبة بنجاح، يحصل المشارك على ختم في إحدى الدوائر. وبمجرد استكمال الأختام الأربعة، يمكنه تسليم البطاقة للدخول في سحب على جوائز قيّمة، من أبرزها منح دراسية لدورات في اللغات الأوروبية.

16 محطة للمعرفة والهدايا التذكارية

اصطفت النماذج المُحاكية للدول المشاركة في حديقة المركز، ورفرف فوق كل منها علم الدولة، بينما امتلأت المناضد بالكتيبات والبروشورات التي تُعرّف بأشهر المعالم والصناعات والرموز الثقافية لكل بلد.

كانت المحطات أشبه باختبارات معرفية ممتعة؛ إذ تمحورت الألعاب حول أسئلة عن العواصم، أشهر الصناعات، التماثيل المميزة، أو خصوصيات اللغة، وغيرها من المعلومات الثقافية. لم يخرج المشاركون خالي الوفاض؛ فمقابل الإجابة الصحيحة أو المشاركة، كانت تُقدم لهم هدايا تذكارية تُجسد البلد، مثل أقلام تحمل اسم وعلم الدولة، أو كابات، أو دفاتر ملاحظات (نوت بوك). كما تضمنت الضيافة تقديم حلويات وشوكولاتة أو قهوة مميزة من البلدان الأوروبية، ما أضاف نكهة حسّية لرحلة التعرف الثقافي.

إقبال جماهيري وتعزيز للتفاهم بين الثقافات

شهد اليوم الأوروبي للغات إقبالاً كبيرًا ومكثفًا من مختلف الفئات، بدءًا من طلاب اللغات والدارسين وصولاً إلى الأساتذة والجمهور العام، جميعهم تجمعوا للتعرف على اللغات والثقافات الأوروبية في أجواء احتفالية مبهجة. وقد كان الهدف الأساسي من الاحتفالية التي تُقام سنويًا في أوروبا منذ عام 2001، هو زيادة الوعي بالتنوع اللغوي وتعزيز تعلم اللغات كأداة فعّالة للتفاهم والحوار بين الثقافات.

أمسية موسيقية ساحرة تختتم اليوم

بعد فترة طويلة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات، انتقلت الفعالية إلى الجزء الفني الذي بدأ بإعلان الفائزين في المسابقات في تمام الساعة 7:30 مساءً. واختُتمت الأمسية بحفلة فنية مبهجة بدأت في الثامنة مساءً، تضمنت عروضًا موسيقية حية وغناءً وقصائد، لتوفر خاتمة حالمة ليوم كان بمثابة جسر للتواصل الثقافي.

بمشاركة 16 دولة أوروبية، حقق اليوم الأوروبي للغات في القاهرة قفزة نوعية عن دورته السابقة التي شاركت فيها 11 دولة، ليُثبت أن مصر لا تزال مركزًا حيويًا لاستقبال وإثراء التبادل الثقافي واللغوي.

يشار إلى أن الفعالية نُظّمت بالتعاون مع (معهد ثربانتس بالقاهرة وسفارة إسبانيا في مصر- المراكز التشيكية وسفارة جمهورية التشيك بالقاهرة- معهد ليتورادو دو كامويش وسفارة البرتغال في مصر- معهد ليزت القاهرة وسفارة المجر في القاهرة - المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة وسفارة اليونان في مصر- معهد جوته القاهرة- المنتدى الثقافي النمساوي- سفارة فرنسا في مصر- سفارة بولندا في القاهرة- المعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة وسفارة هولندا بالقاهرة- سفارة سلوفينيا في القاهرة- سفارة ليتوانيا في مصر- سفارة السويد في القاهرة- سفارة بلجيكا في مصر- المجلس الثقافي البريطاني في مصر- معهد يونس أمره بالقاهرة وسفارة تركيا في القاهرة- اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية الوطنية في مصر- بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر).