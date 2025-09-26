الشروق تنشر أسماء الضحايا والمصابين بحريق مصنع في المحلة الكبرى

حصلت «الشروق» على قائمة بأسماء المصابين والضحايا في الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة في مصنع للصباغة والغزل والنسيج بمنطقة اليماني في المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

أسماء المصابين:

1- محمد نصر والي، 26 سنة

2- وائل راغب محمد، 21 سنة

3- نور محمد السيد، 19 سنة

4- يوسف محمد الدسوقي، 18 سنة

5- عبد الرحمن أحمد البيلي، 24 سنة

6- حسن أحمد حسن الصعيدي، 65 سنة

7- عمرو السعيد الزغل، 31 سنة

8- أشرف أحمد حسين عبد التواب، 40 سنة

9- السيد فاروق الكبيرة، 37 سنة

10- مصطفى حسن الأويد، 25 سنة

11- عبد الرحمن خالد عبد المعطي، 22 سنة

12- محمد عماد مصطفى، 32 سنة

13- رشوان محمد السيد أحمد، 49 سنة

14- راضي سعد راضي اليماني، 18 سنة

15- علاء البسيوني محمد عبد النبي، 19 سنة

16- محمد عبد الحميد كامل، 35 سنة

17- وليد إبراهيم رضوان، 30 سنة

18- إسلام طه محمد، 25 سنة

19- محمد قطب أبو الفتوح، 21 سنة

20- السيد محمد شرف، 55 سنة

21- إبراهيم السيد علاء، 30 سنة

22- محمد صالح عيسي، 26 سنة

23- أكرم محمود البرنس، 21 سنة

24- أحمد سعد راضي، 23 سنة

25- بكر عبد العزيز فوده، 46 سنة

26- عمر أشرف إبراهيم عمر، 25 سنة

27- عبد الرحمن خالد الكوشي، 22 سنة

28- إبراهيم محمود الإمام رجب، 27 سنة

29- فاروق محمد أحمد، 28 سنة

30- عمرو مصطفى بركات

أسماء المتوفين:

1- سيف طارق حسن الشريف

2- جثة مجهولة الهوية

3- وليد حسن مصطفى

4- أحمد محمد زغلول

5- جثة مجهولة الهوية (مشرحة سمنود)

6- محمد السيد الموافي

7- جثة مجهولة الهوية

8- جثة مجهولة الهوية

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن الدفع بـ 26 سيارة إسعاف مجهزة طبياً إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وذلك في إطار جهود التعامل مع الحوادث الطارئة.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإسعاف نقلت 35 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مؤكدة أن الحادث أودى بحياة 8 أشخاص وفق التقرير الأولي. وتقدمت الوزارة بخالص التعازي لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار تمركز 15 سيارة إسعاف في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، مع متابعة دقيقة للوضع من قبل الفرق الميدانية والمركزية، في حين تواصل قوات الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثًا عن أي مصابين إضافيين أو ضحايا، بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع.