الإنتاج يجهز عددا من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار تدريباته أمس الجمعة، على ستاد المصانع الحربية بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون عقب الخسارة من بيراميدز لمدة ثلاثة أيام.

ويجهز مختار مختار عددًا من المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقي من مباريات الأسبوع الخامس، وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.