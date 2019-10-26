عمرو سلامة عن «ما وراء الطبيعة»: كلي إيمان وثقة بأحمد أمين

أعرب المخرج عمرو سلامة عن إيمانه وثقته بالممثل أحمد أمين للقيام ببطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة»، بعد إعلان شبكة «نتفليكس» عن هذا الأمر.

ونشر «سلامة» عبر حسابه على موقع «انستجرام»، صورة للبوستر الذي نشرته «نتفليكس» عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكتب: «وكلي إيمان وثقة».

وكانت شبكة «نتفليكس»، قد أعلنت على صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، عن مشاركة الفنان أحمد أمين في بطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة»، حيث سيجسد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، مشيرة إلى بدء تصوير المسلسل في نوفمبر المقبل.

وكانت «نتفليكس» قد أعلنت في وقت سابق عن أن ثالث أعمالها العربية سيكون المسلسل المصري «ما وراء الطبيعة»، المأخوذ من قصة تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وهي من الكتب الأكثر مبيعا في مصر، وتدور أحداثه في مرحلة الستينات، عن مغامرات دكتور رفعت إسماعيل مع الظواهر غير الطبيعية، والمسلسل من إنتاج محمد حفظي، وإخراج عمرو سلامة.