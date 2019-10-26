أعرب مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، عن أسفه لما بدر منه في مقطع الفيديو الشهير الذي بثه من نقابة المهن الموسيقيية، متوجهًا بالاعتذار إلى الفنان هاني شاكر، قائلًا: "أنا آسف لأمير الغناء العربي".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت: "دي مش أول مرة أروح النقابة عشان أطلب تصريح وأشتغل قانوني، ولما رحت قالولي لأ، معايا ناس بتاكل عيش، طيب ساعدوني بأي حاجة، لأ".

وتابع أنه حاول الاتصال بالفنان هاني شاكر على تطبيق "واتساب"، لكنه لم يتجاوب معه، معقبًا: "أكلم أستاذ هاني على الواتسات، يسمع الرسائل ومحدش بيرد عليا".

وبشأن انفعاله في مقطع الفيديو، استطرد: "أنا روحت النقابة من الساعة 10، وهما بييجوا الساعة 12، ومن ساعتها لحد الساعة 5 وأنا عمال ألف على المكاتب، ومحدش مقدرني، اللي قاعد يتكلم في التليفون ويتكلم مع زميله، ومحدش مهتم بيا خالص".