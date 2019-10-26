العمانيون ينتخبون غدا ممثليهم في مجلس الشورى للفترة التاسعة

يتوجه الناخبون العمانيون في ولايات السلطنة كافة، غدا الأحد، إلى مراكز الانتخاب لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.

وذكرت وزارة الداخلية العمانية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية "اونا"، اليوم السبت - أن اللجان الانتخابية بالولايات أكملت استعداداتها كافة ليوم التصويت، وأن مراكز الانتخاب الموزعة على ولايات السلطنة البالغ عددها 110 مراكز جاهزة لاستقبال الناخبين، حيث وزعت هذه المراكز إلى (19) مركزًا مخصصًا للذكور، و(19) مركزًا للإناث بالإضافة إلى 72 مركزًا مشتركًا، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة بلغ (713335) ناخبا وناخبة من بينهم (375801) ناخبا و(337534) ناخبة، فيما بلغ عدد المرشحين (637) مرشحًا ومرشحة منهم (597) مرشحا و(40) مرشحة ليتنافسوا على (86) مقعدا لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة.

ودشنت الوزارة تطبيقا إلكترونيا خاصا بالهواتف الذكية تتيح للناخب الإطلاع على العديد من المحتويات منها القوائم النهائية للمرشحين، والقوائم النهائية للناخبين، ويتيح التطبيق البحث عن حالة القيد في السجل الانتخابي للناخبين، والاطلاع على مواقع مراكز الانتخاب التي يسمح للناخب الإدلاء بصوته فيها، واستخراج شهادة حضور ناخب، إلى جانب عرض نتائج الفرز الأولية.