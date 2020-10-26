البحرين ومصر تبحثان سبل تعزيز العلاقات في المجالات العمالية والتنموية

بحث وزير العمل و التنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد علي حميدان،اليوم الأثنين، مع السفير المصري لدى البحرين ياسر محمد شعبان، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها في المجالات العمالية والتنموية.

وأكد الوزير البحريني - خلال اللقاء حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية - تعزيز علاقات التعاون وفق جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية في مجالي تأهيل وتنمية القوى العاملة الوطنية وإدماجها في سوق العمل وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى دعم مصر للبحرين في مختلف المحافل العمالية الدولية.

وأعرب حميدان عن اعتزاز بلاده بالخبرات والكفاءات المصرية التي أسهمت في بناء المملكة وخاصة في مجالات التعليم والخدمات القانونية والاستشارية.

من جهته، أشاد السفير المصري بما توليه البحرين من حرص على تطوير علاقات التعاون مع مصر، منوهاً بالدعم الذي تقدمه مختلف الأجهزة الرسمية للجالية المصرية في البحرين، وتطوير التشريعات في المجالات العمالية والتنموية، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية، ودعم ومساندة الفئات الضعيفة في المجتمع وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.