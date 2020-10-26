صلاح عبدالله يحتفل بالمولد النبوي الشريف على طريقته الخاصة

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احتفل الفنان صلاح عبدالله، بالمولد النبوي الشريف، على طريقته الخاصة.
ونشر عبدالله أبيات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "صلوا على حضرته.. وبسُنته اهتدوا.. وفي حب خير الأنام.. بالسلام ابتدوا.. بالسلام والوفاء.. لخاتم الأنبياء.. اللي بمكارم الأخلاق.. وصانا إوعوا تبعدوا.. وقربوا من ربكم بالعمل وبحبكم.. إملوا بالخير قلبكمهتتهنوا وهتسعدوا".
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صلوا على حضرته وبسُنته إهتدوا وفي حب خير الأنام بالسلام إبتدوا بالسلام والوفاء لخاتم الأنبياء اللي بمكارم الأخلاق وصانا إوعوا تبعدوا وقربوا من ربكم بالعمل وبحبكم إملوا بالخير قلبكم هتتهنوا وهتسعدوا #صلاح_عبدالله
A post shared by Salah Abdallah Official (@salahabdallah123) on Oct 26, 2020 at 12:18pm PDT
صلوا على حضرته وبسُنته إهتدوا وفي حب خير الأنام بالسلام إبتدوا بالسلام والوفاء لخاتم الأنبياء اللي بمكارم الأخلاق وصانا إوعوا تبعدوا وقربوا من ربكم بالعمل وبحبكم إملوا بالخير قلبكم هتتهنوا وهتسعدوا #صلاح_عبدالله
A post shared by Salah Abdallah Official (@salahabdallah123) on Oct 26, 2020 at 12:18pm PDT