صلاح عبدالله يحتفل بالمولد النبوي الشريف على طريقته الخاصة

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احتفل الفنان صلاح عبدالله، بالمولد النبوي الشريف، على طريقته الخاصة.

ونشر عبدالله أبيات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "‏صلوا على حضرته.. وبسُنته اهتدوا.. وفي حب خير الأنام.. بالسلام ابتدوا.. بالسلام والوفاء.. لخاتم الأنبياء.. اللي بمكارم الأخلاق.. وصانا إوعوا تبعدوا.. وقربوا من ربكم بالعمل وبحبكم.. إملوا بالخير قلبكم

هتتهنوا وهتسعدوا".