صلاح عبدالله يحتفل بالمولد النبوي الشريف على طريقته الخاصة

صلوا على حضرته وبسُنته إهتدوا وفي حب خير الأنام بالسلام إبتدوا بالسلام والوفاء لخاتم الأنبياء اللي بمكارم الأخلاق وصانا إوعوا تبعدوا وقربوا من ربكم بالعمل وبحبكم إملوا بالخير قلبكم هتتهنوا وهتسعدوا #صلاح_عبدالله