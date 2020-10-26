 المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: لن تسلم دولة بالعالم من التأثيرات السلبية لكورونا - بوابة الشروق
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المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: لن تسلم دولة بالعالم من التأثيرات السلبية لكورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:25 ص

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن دول العالم لم تسلم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال محيي الدين - في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الاثنين-"لن تسلم دولة على مستوى العالم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا حتى الدول التي تمكنت من تحقيق معدل نمو موجب ومنها مصر والصين إلا أن معدلات نموها أقل مما كان مقبولا.. وسنجد أن أغلب الدول في المنطقة السالبة والتي يوجد بها حالة انكماش في الاقتصاد عالميا، وبالتالي لا يمكن القول بأن هناك دولة استفادت من كورونا".

وأوضح أنه سيبدأ عمله مطلع الشهر القادم مع بداية الدورة الجديدة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي وسيتم مناقشة عدة أمور منها: كيفية التعامل مع احتياجات القطاع الصحي وقطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والنشاط الاقتصادي، ومتابعة ملفات الديون وخاصة الخارجية على مستوى العالم، فضلا عن بحث مسألة التنمية المستدامة ومكافحة الفقر بالإضافة إلى التحول الرقمي.

وأشار محيي الدين إلى أن هناك أشياء كثيرة تقع على مسئولية الصندوق، والجميع يعمل على زياردة الاستثمارات ومتابعة ملفات الديون الخارجية على مستوى العالم.

وتابع: "العالم بأكلمه وصندوق النقد الدولي يسعى لمنع تحول الحالة الاقتصادية من الركود للكساد بسبب أزمة فيروس كورونا التى تضرب جميع دول العالم، والتى لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي".


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