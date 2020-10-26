نشرة أسعار الفاكهة والخضروات بالسوق اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 2 إلى 5.25 جنيه.

البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البصل من 3 إلى 6 جنيهات.

الكوسة بين 4 إلى 7 جنيهات.

الفاصولياء من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

الخيار البلدي من 2 إلى 3 جنيهات.

الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 6 على 12 جنيها.

الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.

جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.

الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.

تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.

كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.