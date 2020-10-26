 نشرة أسعار الفاكهة والخضروات بالسوق اليوم - بوابة الشروق
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نشرة أسعار الفاكهة والخضروات بالسوق اليوم

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 10:33 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 2 إلى 5.25 جنيه.
البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
البصل من 3 إلى 6 جنيهات.
الكوسة بين 4 إلى 7 جنيهات.
الفاصولياء من 3.5 إلى 5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 2 إلى 3 جنيهات.
الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 6 على 12 جنيها.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.
كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.


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