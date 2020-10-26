انطلاق موجة جديدة من فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات مشروع أهل مصر للأطفال "الدمج الثقافي" لدمج أطفال مصر ثقافياً مع أطفال القاهرة للأسبوع الثالث عشر، لذا انطلقت الموجة الجديدة من المشروع باستضافة القاهرة لقافلة من أطفال مراكز محافظة أسوان كوم امبو، الحجز بحرى، إدفو، توشكى، السباعية وادندان.

وتستمر فعالياته حتى 2 نوفمبر المقبل، وتبدأ فعاليات الأسبوع بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى باستقبال الأطفال وتوعيتهم بأهمية وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، واتباع العادات الصحية السليمة للحفاظ على صحتهم، لتبدأ بعدها تعريف الأطفال بالورشة الفنية والثقافية والحرف البيئية المنفذة خلال مدة المشروع مع توزيع الأطفال وفقاً بقدراتهم وميولهم الإبداعية، إلى جانب فقرات ترفيهية وعرض مسرحية لفريق عرائس جاردن سيتي، وفقرة فنية لفريق أجيال.

ويتضمن الأسبوع عددًا من الزيارات الميدانية تبدأ بأهرام الجيزة، في اليوم الثاني والثالث زيارة قصر عابدين، واليوم الرابع زيارة مجمع الأديان، واليوم الخامس قصر عائشة فهمي ورحلة ترفيهية لحديقة الحيوان، ثم زيارة ميدانية ثقافية لعاصمة مصر الثانية مدينة الإسكندرية وزيارة القبة السماوية وقلعة قايتباي في اليوم الخامس.

وتختتم الزيارات في اليوم السادس بزيارة المتحف المصري، إلى جانب إقامة مجموعة من الورش الفنية والثقافية، منها "تعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي، مطويات، اصنع ، حياكة، طباعة، جلد، أباجورات، أركت، حلى من عجينة السيراميك، إلى جانب ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود، وتختتم فعاليات الأسبوع بتدشين نتاج الورش الفنية المنفذة خلال الأسبوع الثقافي وعرض تجارب الورش والعروض الفنية وفيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع.