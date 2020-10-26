 رئيس جامعة طنطا: إجراء 50 عملية حقن مجهري بالمستشفى التعليمي بنسبة نجاح 95% - بوابة الشروق
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رئيس جامعة طنطا: إجراء 50 عملية حقن مجهري بالمستشفى التعليمي بنسبة نجاح 95%

عماد عتمان
عماد عتمان
علاء شبل:
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 7:43 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 7:43 م

قال عماد عتمان القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إنه تم إجراء 50 عملية حقن مجهرى لغير القادرين بوحدة الإخصاب والحقن المجهرى التابعة لقسم النساء والتوليد بمستشفيات طنطا الجامعية بنسبة نجاح تتعدى 95%.

جاء ذلك خلال زيارته لوحدة الإخصاب والحقن المجهرى التابعة لقسم النساء والتوليد بالمستشفى التعليمى العالمى، برفقة الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى، والدكتوره منال مصطفى رئيس وحدة الإخصاب والحقن المجهرى.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أن وحدة الإخصاب والحقن المجهرى تعتبر من أحدث الوحدات فى مجال النساء والتوليد على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أحمد أبو فريحة رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الإلكترونية وتجهيزات الميكروسكوبات بما يضمن إجراء مثل هذه العمليات بكفاءة طبية عالية.

وأضاف أبو فريحة أن الوحدة تضم عدد من الأساتذة المتميزين في مجال النساء والتوليد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين بمستشفيات طنطا الجامعية.

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