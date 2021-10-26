مطار هيثرو البريطاني: السفر لن يعود لمستويات ما قبل كورونا حتى 2026

ذكر مطار "هيثرو" البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن السفر الجوي قد لا يتعافى ويعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا (كوفيد-19) حتى عام 2026.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمطار، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، بأنه "على الرغم من تحسن أعداد الركاب في الأشهر الثلاثة الماضية إلا أن الخسائر منذ بداية الوباء وصلت إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني"، مشيرا إلى أن السفر الدولي يمكن أن يكون على أعتاب التعافي لكنه يواجه طريقا طويلا في المستقبل.

وأضاف أن أعداد الركاب في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر تضاعف إلى 28% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما قفزت البضائع إلى 90% من مستوياتها في الفترة المماثلة في عام 2019.