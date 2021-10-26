بلو أوريجن المملوكة لأغنى رجل في العالم تعتزم إنشاء محطة فضاء خاصة

أعلنت شركة "بلو أوريجن" لصناعات الفضاء المملوكة لجيف بيزوس - أغنى رجل في العالم - أنها تخطط لإطلاق محطة فضائية خاصة تضم ما يصل إلى 10 أشخاص في النصف الثاني من العقد الجاري، مع اشتداد سباق تحويل الفضاء إلى سوق تجاري.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنَّ المحطة المسماة "أوربيتال ريف" ستكون بمثابة مجمع أعمال متعدد الاستخدامات في الفضاء، وسيدعم أبحاث الجاذبية الصغرى والتصنيع، وهو مشروع مشترك مع شركة الفضاء التجارية "سييرا سبيس" ويحظى بدعم شركة تصنيع الطائرات "بوينج" وجامعة ولاية أريزونا.

من جانبه، قال برنت شيروود، المدير التنفيذي لشركة بلو أوريجن: "طورت وكالة ناسا ووكالات فضائية أخرى لأكثر من ستين عامًا رحلات فضائية مدارية واستيطانية في الفضاء؛ ما جعلنا نسعى للاستعداد لأعمال تجارية في هذا المجال وإطلاقها في هذا العقد".

وأضاف شيروود، بحسب بيان الشركة: "سنقوم بتوسيع الوصول للفضاء، وخفض التكلفة، وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة لتطبيع رحلات الفضاء."

يُذكر أنَّ هذه المستعمرة الفضائية الخاصة هي واحدة من عدة محطات مخطط إقامتها في السنوات المقبلة؛ حيث تدرس ناسا مستقبل محطة الفضاء الدولية بعد عشرينيات القرن العشرين.

وأسس جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم بفضل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، شركة "بلو أوريجن" في عام 2000؛ بهدف بناء مستعمرات فضائية عائمة ذات جاذبية اصطناعية تستضيف ملايين الأشخاص؛ مما يحرر الأرض من التلوث.