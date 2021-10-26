قال الفريق أول عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن القوات المسلحة لن تتدخل في الشأن السوداني، وستترك أمر تشكيل حكومة الجديدة لرئيس الوزراء الذي سيتم اختياره، موضحا أن الحكومة ستكون ممثلة لجميع الأطراف السودانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة ملتزمة بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وما حدث هو تعليق بعض المواد بها فحسب، مؤكدا أنه سيتم استكمال هياكل الفترة الانتقالية خلال الأسبوع الجاري، بتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة.

وذكر أن القوى السياسية فشلت في تشكيل المجلس التشريعي لأنها لم تصل لأي اتفاق حول من يمثل المناطق المختلفة، وكانت الفترة الانتقالية ستنتهي دون تشكيله، موضحا أنه سيتم ضم الشباب المستقلين للمجلس للتعبير عن البلاد.



