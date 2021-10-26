العين يتأهل للدور الثاني من كأس الخليج العربي الإماراتي رغم خسارته من الإمارات

تأهل العين إلى الدور الثاني من كأس الخليج العربي الإماراتي، وذلك رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه الإمارات، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور الأول من المسابقة.

واستفاد العين من فوزه ذهابا بنتيجة 2 / صفر، بحيث أصبحت خسارته صفر/ 1 غير مؤثرة أمام الإمارات، ليتأهل فائزا بمجموع المباراتين 2 /1.

وسجل ياجو ليوناردو هدف المباراة الوحيد للإمارات في الدقيقة 78.

وبذلك انضم العين إلى أندية عجمان والنصر واتحاد كلباء والوصل والتي تأهلت للدور ذاته، في انتظار آخر مباراة في الدور الأول والتي تجمع بين الوحدة وخورفكان يوم السابع من الشهر المقبل.