وفاة أول منقذ في هجوم الدهس بسوق عيد الميلاد في برلين 2016

بعد نحو خمس سنوات من هجوم الدهس الإرهابي بشاحنة مقطورة في سوق عيد الميلاد في برلين، توفي أحد أوائل المنقذين الذين هبوا لمساعدة الضحايا في تلك الليلة.

وقال زوجه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما توفي في 5 تشرين أول/ أكتوبر الجاري ودفن منذ ذلك الحين في مدينة ترويسدورف بالقرب من بون.

وكان الرجل قد هرع إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من دخول السيارة الكبيرة إلى السوق المزدحم في بريتشيدبلاتز بوسط برلين في 19 كانون أول/ديسمبر 2016.

ويعتقد أنه أصطدم في هذه العملية بعارضة وأصيب بجروح خطيرة في رأسه. ومنذ ذلك الحين، احتاج إلى رعاية على مدار الساعة.

وقال زوجه إنه توفي بسبب مرض معد نتيجة العجز على المدى الطويل.

ولحماية خصوصية المتوفى وأسرته، تمتنع (د.ب.أ) عن تسميته.

وقد تم الآن تعديل عدد القتلى في الهجوم من 12 إلى 13.

وكان من بين الضحايا السائق الأصلي للشاحنة الذي لقى مصرعه برصاص المهاجم في عملية اختطاف قبل ساعات من حادث الدهس بالسوق . وأصيب نحو 70 شخصا بجروح.