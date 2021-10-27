 تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس - بوابة الشروق
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تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 11:52 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 أشخاص، على خلفية اتهامهما بالتنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بمنطقة قرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا من رجال الحي، يفيد ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بمنطقة قرية المنوات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التحفظ على معدات الحفر وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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