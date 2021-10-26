وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور روسيا ويجري محادثات حول الأمن الإقليمي

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أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء بأن الوزير تشونج أوي-يونج سوف يزور روسيا هذا الأسبوع لمناقشة أحدث التطورات المتعلقة بالأمن الإقليمي، والعلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، يغادر وزير الخارجية بلاده إلى موسكو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، وإحياء الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الثنائية.

ويعقد الجانبان اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، تشمل كوريا الشمالية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الإقليمي.

ومن المتوقع أن يطلب تشونج دعم روسيا للجهود الدبلوماسية الجارية لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع بيونج يانج.

كان كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية، نوه كيو-دوك، التقى نظيره الروسي، إيجور مورجولوف، في موسكو في وقت سابق الشهر الجاري، لمناقشة سبل التعامل مع كوريا الشمالية. وتعهد المسؤول الروسي بدور "بناء" لدفع عملية السلام خلال المحادثات.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1990، وسوف يتم إحياء الذكرى السنوية هذا العام وسط جائحة كورونا عالميا. وزار لافروف سول في آذار/مارس الماضي.