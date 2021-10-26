 الولايات المتحدة تثمن التزام النمسا بالعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية الملحة - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تثمن التزام النمسا بالعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية الملحة

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 8:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 8:08 ص

 ثمنت الولايات المتحدة التزام النمسا بالعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ وإعادة بناء اقتصاد قوي عبر الأطلسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم /الثلاثاء/ - إن النمسا والولايات المتحدة تتمتعان بصداقة عميقة وطويلة الأمد تستند إلى القيم المشتركة.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين شعبينا تزداد قوة كل عام، قائلا: معًا نحن قادرون بشكل أفضل على ضمان السلام والازدهار لمواطني بلدينا.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز صداقتنا وتعاوننا في السنوات القادمة مع النمسا.
واختتم بلينكن البيان، قائلا: بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة وشعبها، أهنئ جميع النمساويين بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني.

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