 بلو أوريجن تخطط لإطلاق محطتها الفضائية بحلول نهاية العقد - بوابة الشروق
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بلو أوريجن تخطط لإطلاق محطتها الفضائية بحلول نهاية العقد

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 5:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 5:45 ص

قالت شركة الصواريخ الأمريكية "بلو اوريجن" التابعة للملياردير جيف بيزوس مؤسس آمازون، اليوم الاثنين إنها تخطط لإطلاق محطة فضائية خاصة إلى المدار الجوي بين عامي 2025 و2030.

وقالت الشركة إنه يجرى تطوير المحطة التي تم بناؤها وتشغيلها تجاريا ، واسمها "أوربيتال ريف" ، مع عدد من الشركاء ، ومن بينهم "بوينج" .

وسوف تعمل "أوربيتال ريف" كـ "مجمع أعمال متعدد الاستخدامات"، يقدم الطعام للأبحاث والعملاء الصناعيين والدوليين، فضلا عن السياح.

واحتلت بلو أوريجن عناوين الصحف مؤخرا بإطلاق الممثل ويليام شاتنر نجم فيلم "ستار تريك" البالغ من العمر 90 عاما إلى الفضاء لفترة إقامة قصيرة لتعزيز السياحة الفضائية.

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