أغلقت السلطات الصينية مدينة "لانتشو" البالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، اليوم الثلاثاء، في محاولة للقضاء على تفشي فيروس كورونا محليًا، حيث طُلب من السكان عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الطوارئ فقط.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أغلقت الصين المدينة بسبب اكتشاف 6 حالات داخل المدينة ضمن 29 إصابة محلية جديدة، حيث قالت السلطات في بيان إن سكان لانتشو سيُطلب منهم البقاء في منازلهم، وقال مسؤولون إن دخول وخروج السكان سيخضع لرقابة صارمة وسيقتصر على الإمدادات الأساسية أو العلاج الطبي.





🙋🙋‍♂️👮👩‍⚕️👨‍⚕️Community workers, police, healthcare personnel, first responders, volunteers, citizens...



💞✨👣💞🌈Ever since the sudden outbreak of the novel #coronavirus, the unsung heroes in #Lanzhou, #Gansu province have been working around the clock to fight the epidemic. pic.twitter.com/SLzLJiqeaw — This is Lanzhou (@ThisisLanzhou) October 25, 2021





وجرى بالفعل تعليق خدمات الحافلات وسيارات الأجرة في المدينة، وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية يوم الثلاثاء إن محطة لانتشو علقت أكثر من 70 قطارًا، بما في ذلك الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدن الكبرى مثل بكين وشيان، إضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية إلى لانتشو، حيث أخبر ممثل شركة الخطوط الجوية الجنوبية وكالة "فرانس برس" بإلغاء جميع رحلاتها من مطار داشينغ في بكين إلى لانتشو بسبب تدابير السلامة العامة، دون تحديد أي موعد لاستئنافها.



وبحسب الجارديان، حذر مسؤولو الصحة من احتمال ظهور المزيد من الإصابات مع تكثيف الاختبارات في الأيام المقبلة لمكافحة تفشي المرض، الذي تم ربطه بمجموعة من السياح المحليين الذين سافروا من شنغهاي إلى عدة مقاطعات أخرى، فيما تم بالفعل فرض أوامر صارمة على عشرات الآلاف من الأشخاص بالبقاء في المنزل شمال الصين.







الوضع في بكين



أبلغت العاصمة الصينية بكين عن 3 حالات جديدة يوم الثلاثاء، حيث تم تقييد الوصول إلى المواقع السياحية ونصح السكان بعدم مغادرة المدينة إلا إذا لزم الأمر.



وأفادت صحيفة "بكين نيوز" بأن حوالي 23 ألف ساكن في مجمع سكني في منطقة تشانجبينج صدرت لهم أوامر بالبقاء في منازلهم، بعد اكتشاف تسع حالات هناك في الأيام الأخيرة، وتم إخبار السكان بتقليل التجمعات الكبيرة، فيما أجل سباق ماراثون كان من المتوقع أن يشارك فيه 30 ألف عداء، في الوقت الذي تجري فيه اختبارات جماعية في 11 مقاطعة وتعليق للعديد من المجموعات السياحية بين المقاطعات.