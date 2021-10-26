برلماني: إلغاء الطوارئ نتاج الأمن والأمان الذي يشعر به الشعب المصري في عهد الرئيس السيسي

أشاد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ عقود كبيرة، مؤكدًا أن هذا نتاج الأمن والأمان الذي يشعر به الشعب المصري في عهد الرئيس السيسي.

وأكد حمزة، أن هذا القرار الذي أثلج قلوب الجميع اكبر رد على جماعات الظلام التي كانت تريد الفوضي بمعاونة جماعات الداخل والخارج، لضرب استقرار وعرقلة تقدم وازدهار الدولة المصرية، وأصبح الأمان والتنمية عنوان الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى فخر واعتزاز جموع الشعب المصري بما تقوم به القيادة السياسية في مصر على مدار سنوات حكم الرئيس السيسي الذي شهد الشارع المصري الاستقرار السياسي والأمني ، وتنمية في شتي المجالات شهد له العالم بأكمله، مضيفا أن الدولة المصرية قوية وصامدة بفضل قيادتها السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي.