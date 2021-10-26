الأردن وألمانيا يعلنان تأسيس أكاديمية مشتركة بينهما للطاقة

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وسفير ألمانيا لدى الأردن برنهارد كامبمان، عن تأسيس أكاديمية الطاقة بالشراكة بين البلدين بهدف تدريب الفنيين على تقنيات الطاقة المبتكرة والمستدامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة من كلا البلدين.

وقال وزير الطاقة الأردني، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إن زيادة حصة الطاقة المتجددة في النظام الكهرباء الأردني ستوفر فرص عمل جديدة للأردنيين وتدعم النمو الاقتصادي، وبذلك يستفيد الأردن من الخبرة الطويلة لشريكه الأوروبي، مضيفا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة تسهم حاليا بنحو 25% من الكهرباء المنتجة في المملكة، ويجري العمل على رفع هذه النسبة في خليط الطاقة الكلي.

من جهته، قال السفير الألماني إن "بلاده قطعت شوطا كبيرا في سياق التحول الطاقي المستدام، وجمعت قدرًا كبيرًا من الخبرة في تصميم نظام طاقة مستدام وميسور التكلفة وموثوق، ويسعدنا مشاركة هذه التجربة مع شركائنا الأردنيين"، مقدرا جهود الأردن في مجال حماية المناخ وتخفيض الانبعاثات الكربونية ضمن التوجه العالمي، مستعرضا جهود ألمانيا في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكد السفير الألماني أهمية الأكاديمية في دعم جهود الأردن بمجال الطاقة المتجددة ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا.

يذكر أن هذه الأكاديمية الجديدة ستتولى تدريب الفنيين من الأردن والدول المجاورة على بناء وتشغيل معدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى المهارات العامة مثل ريادة الأعمال والمهارات الرقمية واللغات.

ومن المقرر أن يؤسس الأكاديمية ويشغلها سبعة شركاء، هم: جامعة الحسين التقنية، الجامعة الألمانية الأردنية، مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية، غرفة صناعة عمان، الجمعية الفيدرالية الألمانية للطاقة الشمسية، ونيوفيرسيتي العالمية. وأكاديمية الطاقة هي جزء من شراكة الطاقة الأردنية الألمانية التي تأسست عام 2019 بين الحكومتين.