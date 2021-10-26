مسؤولة أممية تثني على دعم الصين للأمم المتحدة طوال العقود الخمسة الماضية

أثنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، على الصين؛ لدعمها الطويل للأمم المتحدة طوال العقود الخمسة الماضية.

جاء ذلك في كلمة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار رقم 2758 الذي يقرر "إعادة جميع الحقوق إلى جمهورية الصين الشعبية والاعتراف بممثلي حكومتها بوصفهم الممثلين الشرعيين الوحيدين للصين في الأمم المتحدة".

وقالت المسؤولة الأممية -حسبما نشر مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم- "نقدر ليس فقط الدعم المالي الثابت الذي قدمته الصين على مدى العقود الماضية، والذي يمكّن نظام الأمم المتحدة بأكمله من دعم السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم، ولكننا نقدر أيضاً دعمها للإصلاحات التاريخية التي نتعهد بتنفيذها لتعزيز نظام الأمم المتحدة الإنمائي في المستقبل".