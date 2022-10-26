طائرات مسيرة تركية تنتهك المجال الجوي اليوناني

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قالت وسائل إعلام يونانية، إن طائرة مسيرة تركية انتهكت مجددا المجال الجوي اليوناني، حيث حلقت فوق جزيرة كيناروس.

وذكرت قناة اي آر تي اليونانية نبأ الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن هيئة الأركان العامة اليونانية.

وأفادت هيئة الأركان العامة اليونانية بأن الطائرات النفاثة والمسيرة التركية حلقت فوق الأراضي اليونانية 197 مرة منذ بداية العام حتى 25 أكتوبر.

وتقع جزيرة كيناروس الصغيرة على بعد نحو 85 كيلومترا غرب أقرب ساحل تركي وهي مرسى شهير للبحارة. ولا تعيش سوى عائلة يونانية واحدة من رعاة الماشية في الجزيرة وتدير حانة هناك في الصيف.

ويعتبر التحليق فوق أراضي دولة ما أو دخول مجالها الجوي انتهاكا خطيرا للسيادة. وأدان الاتحاد الأوروبي مرارا عمليات التحليق الجوي من جانب تركيا.

وتشكك أنقرة في وضع العديد من الجزر اليونانية المأهولة وغير المأهولة في بحر أيجة.