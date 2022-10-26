الرئيس العراقي يدعو إلى تقديم الدعم للحكومة الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكّد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأربعاء أن تشكيل حكومة قادرة على حماية سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، هي مسؤولية الجميع.

ودعا في بيان صحفي إلى "تقديم الدعم والإسناد للحكومة الجديدة لكي تقوم بمهامها في خدمة العراقيين".

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد أعلنت اليوم عقد جلسة ظهر يوم غد الخميس لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وذكر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان صحفي أن الجلسة ستعقد في الساعة الثانية ظهرا /بالتوقيت المحلي/ ( الساعة 1100 بتوقيت جرينتش) ليوم غد الخميس لمنح الثقة للكابينة الوزارية وتشكيل لجنة خاصة لتدقيق المنهاج الوزاري وعرض تقرير على أعضاء البرلمان قبل جلسة التصويت.

وكان السوداني قد أرسل اليوم قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية إلى وزارة التعليم العالي لتدقيق صحة شهاداتهم الجامعية، وإلى وزارة الداخلية لتدقيق صحيفة الحالة الجنائية، وأخرى إلى هيئة المساءلة والعدالة لتدقيق موقفهم من حزب البعث المنحل والى هيئة النزاهة الحكومية بشأن الموقف من ملفات الفساد.

ومن المنتظر أن تضم التشكيلة الوزارية 23 حقيبة موزعة على قوى الإطار التنسيقي الشيعي والكتل السنية والكردية والمسيحية.

وأعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وتيارات مستقلة أبرزها الجيل الجديد وامتداد وإشراقة كانون عدم المشاركة في الحكومة القادمة.